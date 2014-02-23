Россияне начнут отборочный цикл к Евро-2016 матчем с Лихтенштейном

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Первую игру наши футболисты проведут дома с Лихтенштейном.

8 сентября 2014 года сборная России сыграет с командой Лихтенштейна. 9 октября игрокам национальной команды предстоит сложный выезд в Швецию - там пройдет встреча с основным конкурентом в отборочном цикле.

12 октября россияне примут дома команду Молдавии, а 15 ноября в гостях померятся силами со сборной Австрии.

27 марта будущего года наша сборная проведет выездной матч с Черногорией, 14 июня сыграет с Австрией дома. 5 сентября российские футболисты проведут ответную игру с командой Швеции, а 8 сентября - с Лихтенштейном.

9 октября 2015 года сборная России поедет в гости к команде Молдавии, 12 октября завершит отборочный цикл матчем с Черногорией.