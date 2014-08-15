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Спорт

15 августа 2014, 18:16

Кержакова и Глушакова признали лучшими игроками сборной России на ЧМ

сборная России по футболу Александр Кержаков Денис Глушаков

Александр Кержаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Техническая группа ФИФА назвала форварда "Зенита" Александра Кержакова и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова лучшими игроками сборной России на Чемпионате мира в Бразилии, сообщается на официальном сайте организации.

Нападающий петербургской команды был выделен за эффективность в атаке, а также за удачную игру при выходах на замену. Хавбек "красно-белых" был отмечен за отличную игру в центре поля, движение и темп.

В Бразилии Кержаков и Глушаков приняли участие во всех трех матчах сборной России.

Среди сильных сторон всей сборной России эксперты ФИФА отметили хорошее взаимопонимание между линиями игроков, организованную оборону, быстрый переход из обороны в атаку, контроль мяча, а также удачные замены по ходу игры.

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Напомним, что сборная России выступила на мундиале крайне неудачно. Подопечные Капелло не сумели одержать ни одной победы и заняли третье место в группе. Россияне сыграли вничью со сборными Южной Кореи и Алжира (оба раза 1:1) и проиграли Бельгии (0:1).

Кроме того, российская сборная вошла в число самых малозабивающих команд чемпионата мира. Меньше мячей в Бразилии забили только Камерун и Иран - каждая из сборных отличилась по разу.

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