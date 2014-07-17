Тела не менее 100 погибших обнаружены на месте крушения самолета

На границе России и Украины разбился малайзийский лайнер

Тела по меньшей мере 100 погибших обнаружены на месте крушения малайзийского самолета на Украине, сообщает МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что обломки самолета разбросаны в радиусе 15 километров от места крушения.

Напомним, малайзийский лайнер Boeing-777 потерпел крушение 17 июля. По предварительным данным, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли. Россиян на борту самолета, летевшего из Амстердама, не было.

По предварительной информации, лайнер находился в пространстве Украины и упал с высоты 10 тысяч 600 метров.