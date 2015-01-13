В следующем году рождественские ярмарки станут работать дольше

Фото: m24.ru/Юлия Накошная
В следующем году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки, заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.
"Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году продумаем так, чтобы могли работать подольше", - сказал Собянин.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, что торговлю на ярмарках можно было бы начинать уже в начале декабря.
Ранее мэр Москвы заявил, что на рождественских ярмарках побывали более 8,5 миллиона посетителей. Для сравнения, в прошлом году "Путешествие в Рождество" посетили 6 миллионов человек.
Добавим, что за время работы "Путешествия в Рождество" гости ярмарок выпили более 1,7 миллиона стаканчиков рождественского напитка, на верблюдах и хаски успели показаться более 22 тысяч детей.
Кроме того, гости фестиваля получили 130 тысяч "паспортов путешественника". 23 тысячи человек прошли рождественский квест (посетили 25 ярмарок и ответили на вопросы Снеговика) и стали обладателями сладких подарков и сувениров.
Самыми популярными площадками "Путешествия в Рождество" стали:
- Тверская площадь ("Сказка о царе Салтане"),
- Пушкинская площадь ("Щелкунчик"),
- Кузнецкий мост ("Пиноккио"),
- улица Большая Дмитровка ("Интеллектуальное небо"),
- Тверской бульвар ("Волшебный лес"),
- Новопушкинский сквер ("Снежная королева"),
- Манежная площадь, Площадь Революции ("Город гномов").
На церемонии закрытия фестиваля наградили его победителей. Лучшей площадкой признали "Щелкунчик" на Пушкинской площади, а лучшими арт-объектами - "Интеллектуальное небо" на Большой Дмитровке и "Световой шар" на Манежной площади. Отметим, что всего в оформлении фестивальных площадок было использовано более 1 тысячи арт-объектов.
"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 12 декабря по 11 января, темой фестиваля стали сказки народов мира.
Столица на время новогодних праздников превратилась в сказочный город, где можно было встреть героев детских историй и поверить в волшебство.
В рамках фестиваля в разных округах города открылось 36 ярмарок, 25 из них разместили в центре. В 400 шале гостям "Путешествия в Рождество" предлагали горячие напитки и сладкие угощения, елочные игрушки, сувениры, варежки и многое другое.
Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.
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Свою продукцию на фестивале представили Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно было найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.
На Тверском бульваре посетители фестиваля могли увидеть 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там работал контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно было покормить и погладить.
Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформили в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливали напитки.
Кроме того, в рамках фестиваля на фасаде Большого театра показали проекционное шоу "Город Ангелов".