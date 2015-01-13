В следующем году рождественские ярмарки станут работать дольше

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В следующем году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки, заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

"Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году продумаем так, чтобы могли работать подольше", - сказал Собянин.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, что торговлю на ярмарках можно было бы начинать уже в начале декабря.

Ранее мэр Москвы заявил, что на рождественских ярмарках побывали более 8,5 миллиона посетителей. Для сравнения, в прошлом году "Путешествие в Рождество" посетили 6 миллионов человек.

Добавим, что за время работы "Путешествия в Рождество" гости ярмарок выпили более 1,7 миллиона стаканчиков рождественского напитка, на верблюдах и хаски успели показаться более 22 тысяч детей.

Кроме того, гости фестиваля получили 130 тысяч "паспортов путешественника". 23 тысячи человек прошли рождественский квест (посетили 25 ярмарок и ответили на вопросы Снеговика) и стали обладателями сладких подарков и сувениров.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

Самыми популярными площадками "Путешествия в Рождество" стали:

Тверская площадь ("Сказка о царе Салтане"),

Пушкинская площадь ("Щелкунчик"),

Кузнецкий мост ("Пиноккио"),

улица Большая Дмитровка ("Интеллектуальное небо"),

Тверской бульвар ("Волшебный лес"),

Новопушкинский сквер ("Снежная королева"),

Манежная площадь, Площадь Революции ("Город гномов").

На церемонии закрытия фестиваля наградили его победителей. Лучшей площадкой признали "Щелкунчик" на Пушкинской площади, а лучшими арт-объектами - "Интеллектуальное небо" на Большой Дмитровке и "Световой шар" на Манежной площади. Отметим, что всего в оформлении фестивальных площадок было использовано более 1 тысячи арт-объектов.

"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 12 декабря по 11 января, темой фестиваля стали сказки народов мира.

Столица на время новогодних праздников превратилась в сказочный город, где можно было встреть героев детских историй и поверить в волшебство.

Московские ярмарки посетили более 8,5 млн человек - Собянин

В рамках фестиваля в разных округах города открылось 36 ярмарок, 25 из них разместили в центре. В 400 шале гостям "Путешествия в Рождество" предлагали горячие напитки и сладкие угощения, елочные игрушки, сувениры, варежки и многое другое.

Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представили Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно было найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

На Тверском бульваре посетители фестиваля могли увидеть 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там работал контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно было покормить и погладить.

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформили в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливали напитки.

Кроме того, в рамках фестиваля на фасаде Большого театра показали проекционное шоу "Город Ангелов".