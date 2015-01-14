На северо-западе столицы сносят незаконно построенный ресторан

На северо-западе столицы сносят незаконный ресторан

На северо-западе Москвы сносят ресторан, построенный без необходимых документов, сообщает телеканал "Москва 24".

Снос заведения под названием "Строгинский дворик" происходит по решению суда. Перед работами прошла опись имущества, принадлежащего владельцам ресторана, после чего вещи перевезли на ответственное хранение.

Как отметил начальник управления контроля Госинспекции по недвижимости по СЗАО Владимир Мартышкин, участок предназначался для размещения временного торгового павильона.

Также в конце 2014 года очистили Фрунзенскую набережную от плавучих клубов и ресторанов – дебаркадеров. При этом столичные власти отмечают, что большинство дебаркадеров на Москве-реке работают вне правового поля. На таких объектах, как правило, не соблюдаются правила безопасности.

Добавим, что в 2012 году Москомстройинвест планировал размещение на Москве-реке около 200 дебаркадеров с гостиницами и ресторанами. Однако позже от этой идеи власти отказались.