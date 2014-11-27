Парк при Екатерининской больнице воссоздадут по чертежам XIX века

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госэкспертиза согласовала проект строительства и реконструкции Екатерининской больницы на Страстном бульваре, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Проект предполагает реставрацию и строительно-монтажные работы на объекте культурного наследия.
В частности, предусмотрено строительство пятиэтажного административного здания и сооружений инженерной инфраструктуры. Кроме того, при больнице появятся подземная автостоянка и подземные пешеходные переходы между строениями. Также будут организованы два основных и два второстепенных въезда на территорию.
Займутся рабочие и воссозданием утраченного двухэтажного Главного Дома усадьбы П.А. Алянчиковой, а затем пройдет реконструкция ограды здания общественного туалета, в котором разместят садовый домик.
Помимо этого, воссоздавать парк при больнице будут на основании сохранившихся чертежей архитектора XIX века О.И. Бове. Там обустроят поливочный водопровод и наружное освещение, а также установят беседки и колоннады. В ходе реставрации в больнице также воссоздадут исторический рельеф.
Ранее сообщалось, что в отремонтированное здание Екатерининской больницы может переехать Мосгордума. "Планируется, что переезд состоится весной 2015 года, когда завершится оснащение кабинетов оборудованием", - рассказал Агентству "Москва" источник в Мосгордуме.
Собеседник агентства добавил, что сейчас в новом здании завершается реконструкция одного из корпусов, однако переезд будет возможен лишь, когда ремонт завершится полностью.
Напомним, что впервые о переезде Мосгордумы сообщалось в 2012 году. Новое здание необходимо в связи с расширением городского парламента до 45 депутатов после нынешних выборов. Для переезда Мосгордумы должен быть выделен комплекс зданий Екатерининской больницы на Страстном бульваре, а также помещения в Успенском переулке, в частности бывший Городской консультативно-диагностический центр по специфической иммунопрофилактике для детей.
