Как проходила реставрация усадьбы Гагариных

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации усадьбы Гагариных

Работы по реставрации памятника архитектуры усадьба Гагариных у Петровских ворот, где раньше размещалась Екатерининская больница, подходят к завершению. Об этом рассказал руководитель проекта реставрации Андрей Михайленко. M24.ru выясняло, как проходили работы и как выглядит памятник после восстановления.

Более двух лет ушло на восстановление здания больницы, которое находилось в критическом состоянии. Как рассказал Андрей Михайленко, решение о реставрации было принято в 2011 году. "После этого еще долго проходили экспертизы, и точную дату начала реконструкции уже сложно назвать", - добавил собеседник M24.ru.

Добавим, что во время осмотра Сергей Собянин поручил создать на территории усадьбы парк и пешеходную зону Гагарина,

Михайлено также отметил, что в качестве реставраторов по традиции были приглашены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатерининская больница Она была основана в 1775 году. После пожара больницу переместили в усадьбу Гагариных на Страстном бульваре. Перестройка здания под больницу велась с 1830 по 1835 годы. Во время работ были утрачены многие элементы, имеющие историческую ценность. В 1920 году больница была капитально отремонтирована. В середине XX века здесь велись реставрационные работы в вестибюле и домовой церкви. Она была основана в 1775 году. После пожара больницу переместили в усадьбу Гагариных на Страстном бульваре. Перестройка здания под больницу велась с 1830 по 1835 годы. Во время работ были утрачены многие элементы, имеющие историческую ценность. В 1920 году больница была капитально отремонтирована. В середине XX века здесь велись реставрационные работы в вестибюле и домовой церкви. После распада СССР первый проект реконструкции здания появился только в 1998 году. Планировалось, что помещения больницы передадут Музею истории города Москвы. По одной из версий, здание могли отдать под дворец бракосочетаний. В 2009 году больница выехала из здания на Страстном бульваре окончательно. За почти трехсотлетнюю историю существования усадьбы она находилась в пользовании лишь двух владельцев – рода Гагариных и Екатерининской больницы.





По мнению экспертов, была проведена грандиозная работа по реставрации Екатерининской больницы. И это касается не только объемов работ, но и ее значимости. Когда больница съехала из здания, имущество оказалось бесхозным, без контроля и охраны. Историческому памятнику грозило исчезновение.

"Не было ни окон, ни дверей. Было украдено все, что вообще только можно украсть, - заявил руководитель департамента культурного наследия Александр Кибовский. - Если бы еще подождали с решением о реставрации, предмета обсуждения могло бы вообще не быть".

Главной задачей проекта являлась реставрация сохранившихся элементов памятника первой трети XIX века. За два года был выполнен комплекс работ по восстановлению фасада здания: усилен фундамент, проведена реставрация кирпичной кладки стен, колонн, каменного крыльца центрального входа, входных дверей, цоколя здания и прочего.

На 90% проведена замена аварийных межэтажных перекрытий здания. На основании архивных данных воссоздана первоначальная планировка помещений в парадной части здания. По сохранившейся фотографии 40-ых годов прошлого столетия специалисты восстановили облик парадной лестницы. К сожалению, чугунные ступени и ограждение лестниц были разворованы. Во внутридомовой церкви выполнена реставрация деревянных конструкций стен, арок, колонн, живописи.

Более того, при проведении работ были сделаны некоторые открытия. К примеру, в бывшем зале заседаний обнаружены фрагменты настенной альфрейной росписи, а на чердаке найден живописный фриз - барельефный бордюр на стене, оформленный в стиле "гризайль".

Нужно отметить, что масштабной реставрации предшествовали археологические исследования. Продолжались они с 2012 по 2014 годы. За это время было обнаружено 3500 находок. В их числе – прообраз государственной награды, монеты, драгоценные камни, керамическая посуда, украшения. По законодательству эти находки в течение трех лет должны быть переданы в Музей Москвы. Однако, когда здание будет окончательно отремонтировано, здесь могут открыть экспозицию.

За богатство находок археологи прозвали Екатерининскую больницу "пиршеством". И теперь им и ученым еще предстоит выяснить, откуда взялись эти вещи и как они связаны между собой. "Мы получили новые загадки, которыми еще предстоит заняться, - подчеркнул научный сотрудник "Столичного археологического бюро" Константин Воронов. - Нужно разобраться, что за люди здесь жили, какова их этническая принадлежность, каковы взаимосвязи".

Точные сроки окончания реставрационных работ руководители проекта пока не называют. И пока не решено, под какие именно цели предложат обновленное здание.

"Еще два года назад здание стояло с выбитыми окнами, возникали пожары. И новости об этом здании поступали, как сводки с боевых действий. Почти десять лет здание пустовало. Оно было практически на пороге разрушения, - сказал заместитель генерального директора "Центра историко-градостроительных исследований" Борис Пастернак. - Получив новую функции, оно должно обрести и отражать новую историю. Домовая церковь, по моему мнению, могла бы стать музеем. Но главное, что объект возвращается в культурный обиход".