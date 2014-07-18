На поврежденном участке метро завершены ремонтные работы

Первые поезда по отремонтированной "синей" ветке пустят без пассажиров

На участке Арбатско-Покровской линии столичного метро завершены ремонтные работы, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

В настоящее время идут работы, связанные с отладкой оборудования и проверкой всех систем, это займет 6-7 часов. Кроме того, там до сих пор работает следственная бригада. "Эксперты СКР проводят определенные мероприятия по осмотру места", - добавил он.

Движение поездов планируется возобновить около 15.00, при этом первые поезда будут ходить в тестовом режиме.



Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП погибли более 20 человек и пострадали около 40, 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.