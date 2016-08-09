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Ремонт

09 августа 2016, 15:23

Более двух тысяч лифтов заменят в Москве в 2017 году

ремонт лифты столица капремонт строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Более двух тысяч лифтов заменят в столице в рамках программы капремонта в 2017 году, сообщил заместитель руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Дмитрий Лифшиц. Он добавил, что на замену лифтов уже подготовлена проектная декларация.

Вместе с тем Лифшиц подчеркнул, что огнеупорные двери новых лифтов смогут выдерживать до получаса воздействия открытым огнем, а в домах выше 17 этажей – до часа.

Ранее пресс-служба фонда сообщила Агентству "Москва", что за 2015–2016 годы в столице заменят свыше шести тысяч лифтов в более чем 1,2 тысячи домов.

"Москва в цифрах": Замена лифтов в жилых домах

Плату за капитальный ремонт начали взимать с москвичей с 1 июля 2015 года. Минимальный взнос в столице составляет 15 рублей за 1 квадратный метр. Малообеспеченные жители столицы могут получить субсидии на уплату взносов за капремонт. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы.

Программа капитального ремонта была утверждена правительством Москвы на срок 30 лет. В нее включены 31,7 тысячи домов.

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