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Политика

24 июля 2012, 15:01

Морозовская детская больница будет реконструирована

реконструкция Морозовская детская больница больницы власть

ИТАР-ТАСС

Решение о масштабной реконструкции и увеличении площади Морозовской больницы было принято на заседании правительства Москвы 24 июля, сообщает РИА Новости.

На территории одной из старейших детских больниц в России будет восстановлен храм-часовня, реконструирован один из корпусов, построены новый пищеблок, лечебный корпус на 500 коек, а также паркинг на 195 машино-мест.

Кроме того, на территории больницы снесут ветхие и некапитальные постройки, проведут озеленение детских игровых площадок и обустроят новые газоны.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, новый корпус займет территорию в 9,4 га.

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