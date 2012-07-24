Морозовская детская больница будет реконструирована

ИТАР-ТАСС

Решение о масштабной реконструкции и увеличении площади Морозовской больницы было принято на заседании правительства Москвы 24 июля, сообщает РИА Новости.

На территории одной из старейших детских больниц в России будет восстановлен храм-часовня, реконструирован один из корпусов, построены новый пищеблок, лечебный корпус на 500 коек, а также паркинг на 195 машино-мест.

Кроме того, на территории больницы снесут ветхие и некапитальные постройки, проведут озеленение детских игровых площадок и обустроят новые газоны.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, новый корпус займет территорию в 9,4 га.