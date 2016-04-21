Плотину в музее-усадьбе "Остафьево" реконструируют

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Плотину на территории музея-усадьбы "Остафьево" в ТиНАО планируется реконструировать. Проект был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Плотина расположена на реке Любуче на территории усадьбы Вяземских "Остафьево" XVIII века, которая является объектом культурного наследия. Протяженность плотины – 64 метра.

Отмечается, что благодаря строительству плотины в середине XVIII века образовывался пруд, который в настоящее время является важным элементом архитектурно-паркового ансамбля усадьбы.

Ранее m24.ru сообщало, что за пять лет в Москве было отреставрировано 614 памятников архитектуры и более 4 тысяч фасадов зданий.

За это время число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось вдвое. В этом году власти планируют провести реставрацию еще 377 памятников.