В сентябре в столице пройдет фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple

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Будущей осенью фестиваль Red Apple соберет на одной площадке ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Событие пройдет с 18 по 19 сентября в центре Digital October.

В фестивале примут участие креативные специалисты крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, ведущие руководители отделов рекламы и маркетинга различных компаний. Программа Red Apple включит в себя как образовательную, так и конкурсную части.

Жюри Red Apple 2014 возглавил Дэвид Герреро, руководитель филиппинского рекламного агентства BBDO Guerreroи и обладатель одиннадцати Каннских Львов. Он стал автором одной из знаковых работ прошлого года, его видеоролик для компании Pantene набрал почти 50 миллионов просмотров на YouTube.

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Остальные члены жюри Red Apple 2014 также являются высококлассными профессионалами рекламы. Это мировые лидеры индустрии, сред которых креативный директор Jung Van Matt Йонас Келлер (Германия), главный креативный директор Cheil Worldwide Ваян Чои (Южная Корея), исполнительный креативный директор JWT Янг Йео (Китай) и многие другие специалисты. Все они примут участие в образовательной программе фестиваля.

В этом году Red Apple запустил проект Red Apple Radio, посвященный музыкальным предпочтениям креативного мира. До начала фестиваля дизайнеры, продюсеры, копирайтеры и все, кто имеет какое-то отношение к индустрии рекламы, заказывают музыку, которую затем ставит Red Apple. По словам организаторов, они рассчитывают получить композиции, которые являются знаковыми для рекламщиков.

Прошлый Red Apple состоялся 26 и 27 сентября в центре Digital October. В нем приняли участие более 5000 участников из 30 стран мира, они представят около 1500 работ.