Сигарная комната и лифт для авто: 10 самых необычных квартир столицы

Столичный рынок недвижимости позволяет удовлетворить любые, даже самые неожиданные запросы покупателей. Аналитики сервиса ЦИАН составили рейтинг квартир с самым необычным "наполнением". Подробности – в материале m24ru.

1

Лифт для автомобиля

Фото: cian.ru

На столичном рынке недвижимости можно действительно встретить все, что угодно. И доказательством этого является квартира в клубном доме на Плющихе площадью 412 квадратных метров за 461 миллион рублей. Она оснащена специальным лифтом, на котором владелец поднимается к себе домой за рулем собственного автомобиля. На этом фоне уже теряются и камин, и винотека, и многочисленные домашние кинотеатры.

2

Мужская зона

Фото: cian.ru

Эта квартира ничем бы не выделялась на фоне остальных элитных объектов Москвы, если бы не один небольшой нюанс: здесь сразу несколько помещений выделены в отдельную "мужскую зону". Это не только просторный кабинет, где глава семейства решает важные деловые вопросы, но и библиотека, комната для хранения и дегустации вин, тренажерный зал.

Благо, площадь пентхауса позволяет выделить несколько функциональных зон: его площадь составляет 800 квадратных метров. Квартира расположена на севере Москвы на границе с парком Покровское-Стрешнево. Стоимость лота – 519,8 миллиона рублей.

3

500 бутылок вина

Фото: cian.ru

Это предложение наверняка заинтересует ценителей и коллекционеров изысканных вин. Одной из "фишек" квартиры, расположенной в районе "Золотая Миля", является огромная винотека, вмещающая до 500 бутылок вина. Площадь квартиры составляет 249 квадратных метров, стоимость – 407,1 миллиона рублей.

4

Карлсон, который живет на крыше

Фото: cian.ru

Эту квартиру будущему владельцу еще предстоит самостоятельно наполнить различными оригинальными решениями – лот площадью 440 квадратных метров на юго-западе Москвы продается без отделки. Однако его необычность заключается не в начинке, а в самой конструкции: по сути, это отдельный дом, расположенный на крыше 38-этажного здания.

Его обособленность от окружающего мира подчеркивается еще одной деталью – индивидуальным лифтом, который следует из подземного паркинга сразу в квартиру. Обойдется "домик Карлсона" в 114 миллионов рублей.

5

Бассейн в зимнем саду

Фото: cian.ru

Обычно зимние сады создаются для размещения в них экзотических растений. Однако это далеко не единственный возможный вариант использования остекленной террасы. Например, можно поставить в зимнем саду бассейн и оборудовать тренажерный зал. Именно по этому пути пошли владельцы двухуровневого пентхауса площадью 320 квадратных метров в районе Новых Черемушек.

Возможность круглогодично плавать в собственном бассейне с панорамными видами на Москву или звездное небо обойдется в 170 миллионов рублей.

6

Сигарная комната

Фото: cian.ru

По запросу "сигарная комната" на сайте cian.ru можно найти около 220 объявлений. Однако почти во всех из них описывается сигарная комната как часть инфраструктуры жилого комплекса, а не помещение внутри самой квартиры.

Собственная курительная комната представлена в просторном трехуровневом пентхаусе площадью 530 квадратных метров, продающемся за 435 миллионов рублей на пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. В дополнение к сигарной комнате будущий владелец получит дровяной камин, турецкий хамам, домашний кинотеатр, бильярд и многое другое.

7

Квартира с подвалом

Фото: cian.ru

Выделение части подвала или чердака из общей долевой собственности в частную – это довольно сложная процедура. Но если ее провести, то можно существенно расширить площадь своего жилья и получить двухуровневую квартиру. Например, такую, как предлагается на продажу в районе Лефортово: 161 квадратный метр с помещениями на цокольном этаже за 24,5 миллиона рублей.

В качестве бонуса покупатель получит согласованное разрешение на обустройство собственного выхода из квартиры на улицу.

8

Ванная с балконом

Фото: cian.ru

Современного покупателя недвижимости вряд ли можно удивить окнами в ванной. Для всего мира это архитектурное решение давно является нормой, да и на российском рынке оно встречается не так уж редко. А вот выход на балкон из ванной – это уже нечто необычное.

Фантазия владельцев трехкомнатной квартиры площадью 87 квадратных метров у станции метро "Тульская" на этом не остановилась. На балконе они разместили… сауну. Нестандартную квартиру можно приобрести за 19,3 миллиона рублей.

9

Сауна в "двушке"

Фото: cian.ru

Обустройство саун в городских квартирах было очень популярно в начале 90-х годов, но со временем эта тенденция сошла на нет. Однако до сих пор на вторичном рынке Москвы представлено немало лотов, потенциальным покупателям которых предлагается возможность ежедневно париться в собственной сауне.

Одним из самых компактных и доступных по цене объектов с данной опцией – это двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра в районе ВДНХ. Продавец хочет выручить за нее 11,5 миллиона рублей.

10

Легальный камин

Фото: cian.ru

Казалось бы, обычная квартира в пятиэтажке. Но от тысяч подобных предложений ее отличает настоящий дровяной камин. Естественно, в эпоху массового индустриального домостроения второй половины XX века никакие камины конструкцией зданий предусмотрены не были.

Однако, как следует из текста объявления, в данном случае камин был установлен в соответствии со всеми строительными нормами и правилами и полностью отвечает требованиям противопожарной безопасности. Четырехкомнатная квартира в районе Шоссе Энтузиастов площадью 76 квадратных метров обойдется в 11,9 миллиона рублей.