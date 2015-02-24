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Экономика

24 февраля, 10:07

В феврале стоимость аренды недорогих квартир в столице снизилась

рейтинг аренда квартиры недвижимость

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве снизилась в феврале 2015 года на 1 тысячу рублей по сравнению с предыдущим месяцем – до 22 тысяч. Об этом говорится в исследовании компании "Инком-недвижимость".

За эту сумму предлагается однокомнатная меблированная квартира в среднем состоянии, расположенная на девятом этаже девятиэтажного дома на Байкальской улице в 7 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". "Это предложение и возглавило рейтинг самых привлекательных в финансовом отношении объектов на рынке аренды жилья", - сообщается в пресс-релизе.

Второе и третье места разделили квартиры с арендной ставкой в размере 23 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира с современной мебелью на восьмом этаже 12-этажного дома на Донецкой улице (10 минут транспортом от станции метро "Марьино"), а также малогабаритная "однушка" после косметического ремонта на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лазо, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Перово".

Места с четвертого по восьмое заняли объекты, каждый из которых сдается по цене в 25 тысяч рублей. Это однокомнатные квартиры на Петрозаводской улице (около станции метро "Речной вокзал"), улицах Медиков ("Кантемировская"), Маршала Чуйкова ("Кузьминки") и Бориса Пастернака ("Юго-Западная"), а также на проспекте Буденного ("Семеновская").

Девятую строчку рейтинга занимает предложение за 27 тысяч рублей. За эту сумму можно арендовать малогабаритную однокомнатную квартиру после ремонта, с новой мебелью. Она расположена в пяти минутах ходьбы от станции метро "Октябрьское Поле", на улице Расплетина, на пятом этаже девятиэтажного кирпичного дома.

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Замыкает топ-10 самых низких арендных ставок полностью меблированная "однушка" после косметического ремонта, расположенная на 8 этаже девятиэтажного дома на Звездном бульваре, в пяти минутах ходьбы от станции метро "ВДНХ". Цена предложения – 29 тысяч рублей.

Ранее компания "Инком-недвижимость" составила рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду в Москве. Возглавило этот список предложение за 1,5 млн рублей. За такую сумму предлагается часть современного особняка площадью более 1 тысячи квадратных метров, расположенного на Большой Татарской улице, в 3 минутах ходьбы от станции метро "Новокузнецкая".

Напомним, что в январе спрос на аренду квартир в Москве упал на 20 процентов.

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