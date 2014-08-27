Работники стали чаще жаловаться в трудовую инспекцию - Сергей Батанов

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Работники стали чаще сообщать в трудовую инспекцию о нарушениях начальства. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы государственной инспекции труда Сергей Батанов, отвечая на вопросы читателей M24.ru. Однако, по его словам, не стоит думать, что работодатели стали чаще отступать от законодательства. Просто люди больше узнают о своих правах и внимательнее относятся к их нарушениям.
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По словам Сергея Батанова, с 2009 года поток обращений граждан в московскую трудовую инспекцию вырос в два-три раза. "Нередко нам задают вопросы, по которым мы не уполномочены проводить проверки", – рассказал и.о. заместителя главы инспекции. – Но мы в любом случае даем разъяснения и сообщаем заявителям, в какой орган им необходимо обратиться".
Зачастую нарушения законодательства – признак денежных затруднений работодателя. Эта примета работает в отношении крупных игроков трудового рынка столицы. "В крупных компаниях нарушения начинаются только тогда, когда у них начинаются финансовые проблемы, – пояснил Батанов. Компании, оказавшись в сложной ситуации, пытаются сэкономить на процедурах сокращения и увольнения сотрудников либо на выплатах заработной платы.
Другими причинами объясняются нарушения в небольших организациях. Зачастую они не могут позволить себе нанять квалифицированных кадровиков, бухгалтеров и юристов. Персоналом по совместительству занимается бухгалтер, порой он же и главный бухгалтер и кадровик в одном лице.
Кого защищает закон?Интересно, что проведенный в прошлом году опрос исследовательского центра Superjob.ru показал: у россиян разные взгляды на Трудовой кодекс. Так, обычные служащие в большинстве своем были убеждены, что трудовое законодательство существует, чтобы защищать интересы владельцев компаний и руководства организаций. Такую точку зрения озвучили 38 процентов опрошенных.
Однако ответы руководителей кадровых отделов были иными: 49 процентов, то есть почти половина кадровиков, считали, по нынешним законам в выигрышном положении находятся именно работники.
Мнение о том, что Трудовой кодекс равным образом учитывает права обеих сторон трудового процесса, высказали только 17 процентов граждан.
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