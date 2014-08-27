Работники стали чаще жаловаться в трудовую инспекцию - Сергей Батанов

Фото: ИТАР-ТАСС

Работники стали чаще сообщать в трудовую инспекцию о нарушениях начальства. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы государственной инспекции труда Сергей Батанов, отвечая на вопросы читателей M24.ru. Однако, по его словам, не стоит думать, что работодатели стали чаще отступать от законодательства. Просто люди больше узнают о своих правах и внимательнее относятся к их нарушениям.

По словам Сергея Батанова, с 2009 года поток обращений граждан в московскую трудовую инспекцию вырос в два-три раза. "Нередко нам задают вопросы, по которым мы не уполномочены проводить проверки", – рассказал и.о. заместителя главы инспекции. – Но мы в любом случае даем разъяснения и сообщаем заявителям, в какой орган им необходимо обратиться".

Зачастую нарушения законодательства – признак денежных затруднений работодателя. Эта примета работает в отношении крупных игроков трудового рынка столицы. "В крупных компаниях нарушения начинаются только тогда, когда у них начинаются финансовые проблемы, – пояснил Батанов. Компании, оказавшись в сложной ситуации, пытаются сэкономить на процедурах сокращения и увольнения сотрудников либо на выплатах заработной платы.

Другими причинами объясняются нарушения в небольших организациях. Зачастую они не могут позволить себе нанять квалифицированных кадровиков, бухгалтеров и юристов. Персоналом по совместительству занимается бухгалтер, порой он же и главный бухгалтер и кадровик в одном лице.