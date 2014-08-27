Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

27 августа 2014, 00:02

Работники стали чаще жаловаться в трудовую инспекцию - Сергей Батанов

работники Трудовой кодекс работодатели труд трудовая инспекция сергей батанов

Фото: ИТАР-ТАСС

Работники стали чаще сообщать в трудовую инспекцию о нарушениях начальства. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы государственной инспекции труда Сергей Батанов, отвечая на вопросы читателей M24.ru. Однако, по его словам, не стоит думать, что работодатели стали чаще отступать от законодательства. Просто люди больше узнают о своих правах и внимательнее относятся к их нарушениям.

Ссылки по теме

По словам Сергея Батанова, с 2009 года поток обращений граждан в московскую трудовую инспекцию вырос в два-три раза. "Нередко нам задают вопросы, по которым мы не уполномочены проводить проверки", – рассказал и.о. заместителя главы инспекции. – Но мы в любом случае даем разъяснения и сообщаем заявителям, в какой орган им необходимо обратиться".

Зачастую нарушения законодательства – признак денежных затруднений работодателя. Эта примета работает в отношении крупных игроков трудового рынка столицы. "В крупных компаниях нарушения начинаются только тогда, когда у них начинаются финансовые проблемы, – пояснил Батанов. Компании, оказавшись в сложной ситуации, пытаются сэкономить на процедурах сокращения и увольнения сотрудников либо на выплатах заработной платы.

Другими причинами объясняются нарушения в небольших организациях. Зачастую они не могут позволить себе нанять квалифицированных кадровиков, бухгалтеров и юристов. Персоналом по совместительству занимается бухгалтер, порой он же и главный бухгалтер и кадровик в одном лице.

Кого защищает закон?

Интересно, что проведенный в прошлом году опрос исследовательского центра Superjob.ru показал: у россиян разные взгляды на Трудовой кодекс. Так, обычные служащие в большинстве своем были убеждены, что трудовое законодательство существует, чтобы защищать интересы владельцев компаний и руководства организаций. Такую точку зрения озвучили 38 процентов опрошенных.

Однако ответы руководителей кадровых отделов были иными: 49 процентов, то есть почти половина кадровиков, считали, по нынешним законам в выигрышном положении находятся именно работники.

Мнение о том, что Трудовой кодекс равным образом учитывает права обеих сторон трудового процесса, высказали только 17 процентов граждан.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать