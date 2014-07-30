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Работа

30 июля 2014, 13:27

Работодатели улучшают условия труда сотрудников в жару - эксперт

работа жара офисы работники Роструд работодатели сотрудники условия труда

Работодатели не спешат сокращать рабочий день из-за жары - эксперт

Работодатели не спешат сокращать рабочий день сотрудников в связи с жарой. Вместо этого они улучшают условия труда, рассказал в эфире радио "Москва FM" член совета московского отделения "Опора России" Алексей Каневский.

"Рабочий день сокращают редко, работодатель пытается решить этот вопрос не методом сокращения, а методом создания нормальных условий – установкой кондиционеров, например", - сказал он.

По его словам, и сами работники не стремятся уйти пораньше домой, а, наоборот, спасаются в офисе от уличной жары, задерживаются на работе до наступления прохлады: "Сейчас все спасаются на своих рабочих местах, никто не хочет идти домой, потому что жарко выходить, уходят с работы попозже, когда становится уже прохладнее".

Ранее начальник управления федерального надзора за соблюдением трудового законодательства Роструда Егор Иванов рассказал "Москве FM", что работа в душных помещениях может стать причиной развития хронических заболеваний.

"Жалобы работников на нарушение условий труда в связи с жарой мы будем расценивать как угрозу жизни или здоровью. В этом случае инспекторы будут выходить на проверку незамедлительно без предварительного согласования с прокуратурой", - сказал он.

Трудовые инспекторы рекомендуют работодателям обеспечить кондиционирование на рабочих местах, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска.

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Роструд обещает работодателям штрафы и дисквалификацию из-за жары. Ведомство разослало работодателям рекомендации по организации рабочего процесса при жаркой погоде.

" Если температура выше 28 градусов, то рекомендуется снизить продолжительность рабочего дня на один час, выше 29 – на 2 часа, при 30,5 – на 4 часа. Также можно раньше начинать рабочий день и раньше заканчивать. Все нововведения должны быть прописаны", - рассказал Иванов.

По его словам, штрафы за нарушение условий труда для должностных лиц составляют от одной до пяти тысяч рублей, для юридических – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения возможна дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Отметим, что жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.

Отдохнуть днем можно в "комнатах прохлады", открывшихся при московских центрах социального обслуживания. Они оборудованы кондиционерами, кулерами с холодной водой, телевизорами, креслами. Здесь также есть книги и журналы. Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

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