Суметь договориться: тонкости составления трудовых договоров

Фото: ИТАР-ТАСС

Любая работа начинается с трудового договора. Государственный инспектор труда Жанна Назарян рассказала изданию M24.ru, что нужно учесть при составлении договора с работодателем.



Конечно, прежде чем подписать договор, следует решить, стоит ли вообще его заключать. Для этого еще в момент собеседования с потенциальным работодателем надо получить как можно больше информации по самым существенным вопросам. Например, узнать о прошлом и настоящем компании – такая информация, если ее проанализировать, поможет сделать выводы о перспективах компании. Также стоит задать вопросы о рабочем месте, о том, как именно формулируются должностные обязанности сотрудника, и какие есть перспективы карьерного роста.

Если ответы работодателя устраивают, начинается следующий этап – заключение трудового договора.

"Зачастую люди путают понятия "трудовой договор" и гражданско-правовые формы договоров, например "договор подряда", "договор об оказании услуг", - рассказывает Жанна Назарян. Чтобы разобраться, какой именно договор заключается, она рекомендует обратить внимание на название документа и на присутствие в нем таких терминов, как "должность", "заработная плата", "прием на работу", "увольнение". Немаловажно, что стороны трудового договора – Работодатель и Работник, а не Заказчик и Исполнитель. В таком договоре не должно быть выражения "оплата объема работ/услуг" – вместо него должен фигурировать размер заработной платы.

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Во время заключения трудового договора необходимо не упустить такие нюансы, как период испытательного срока, по истечении которого решается вопрос о приеме на постоянную работу, и формулировка обязательной записи в трудовой книжке.

Важные моменты При заключении договора следует: При заключении договора следует: - убедиться, что с вами заключают именно трудовой, а не какой-либо другой договор; - выяснить, обычный это договор или срочный, а если срочный – указаны ли причины срочности; - обратить внимание на то, какой период испытательного срока и дата приема на работу указаны в договоре; - проверить, совпадает ли размер зарплаты с той суммой, которая вам обещана устно; - если часть доходов будет выплачиваться как премия – добиться, чтобы в договоре был отражен фиксированный размер премии как составляющей зарплаты.

В трудовом договоре обязательно указывается срок его действия. У срочных трудовых договоров свои нюансы: в них необходимо прописывать основания, по которым заключается именно такой вид договора, например, выполнение определенного проекта для заказчика. Кроме того, в договоре должны быть отражены условия, при которых он будет расторгнут.

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Особое внимание Жанна Назарян рекомендует обратить на вопросы оплаты труда. Зачастую работодатели указывают в договоре минимальную заработную плату, обещая работнику компенсировать ее премиальными выплатами.

Размер премии Даже если пункт о премиях будет внесен в договор, это еще не значит, что работник действительно получит обещанные деньги! В будущем его может ждать неприятный сюрприз: например, выяснится, что в соответствие с локальными актами премии не являются обязательными. Чтобы избежать таких разочарований, лучше сразу попросить, чтобы в трудовом договоре указали фиксированную сумму премии как составляющей зарплаты. Стоит также ознакомиться заранее с локально-нормативными актами организации, регламентирующими оплату труда и премии. Даже если пункт о премиях будет внесен в договор, это еще не значит, что работник действительно получит обещанные деньги! В будущем его может ждать неприятный сюрприз: например, выяснится, что в соответствие с локальными актами премии не являются обязательными. Чтобы избежать таких разочарований, лучше сразу попросить, чтобы в трудовом договоре указали фиксированную сумму премии как составляющей зарплаты. Стоит также ознакомиться заранее с локально-нормативными актами организации, регламентирующими оплату труда и премии.



Чем чреват неграмотно составленный договор

Неграмотно составленный договор может обернуться для работника проблемами. Например, однажды работник пожаловался в Государственную инспекцию на общество, в котором он проработал более 6 месяцев. За время работы человеку заплатили меньше, чем он должен был получить. Заявитель объяснил, что при устройстве на работу он устно договорился с работодателем, что в его договоре будет указан оклад в размере 15 тысяч рублей, а его реальная зарплата составит 50-70 тысяч рублей ежемесячно – за счет регулярных премий.

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекция провела проверку и установила, что по заключенному трудовому договору работнику действительно ежемесячно выплачивается заработная плата в размере 15 тысяч рублей и премия, порядок и размер выплат которой регламентирован положением о премировании работников Общества (компании). В положении же значилось, что премии выплачиваются по результатам работы за истекший месяц по решению генерального директора, и обязательными не являются. Таким образом, не удалось доказать, что работодатель действительно обязан выплатить оговоренные в устной беседе и не зафиксированные в письменном договоре суммы.