Для московских врачей насчитывается 18 тысяч вакансий

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В Москве насчитывается порядка 18 тысяч вакансий для медиков, что превышает число соискателей. Об этом в ходе дискуссии, посвященной обсуждению новых карьерных возможностей для врачей сообщила начальник Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Александра Александрова, передает корреспондент M24.ru.

Она напомнила, что с 1 декабря в Москве работает центр "Содействие", который оказывает медикам помощь в трудоустройстве, консультировании по вопросам выплаты единовременных денежных компенсаций и возможностям переобучения. За две недели в центр пришли более 500 человек, 1,5 тысячи звонков поступило на горячую линию.

"Центр работает семь дней в неделю с 10.00 до 22.00. Помимо 17 консультантов, в центре есть представители компаний, которые также смогут пообщаться с кандидатами", - сказала Александрова.

По ее словам, в коммерческих компаниях сегодня востребованы врачи-консультанты в контакт-центры, специалисты по клиническим исследованиям, менеджеры по работе с аптечными сетями, фармацевты, провизоры, специалисты по использованию оборудования и т. д.

Что касается медицинских организаций Москвы, то здесь, как отметила Александрова, наиболее востребованными являются врачи общей практики, участковые терапевты, педиатры а также семейные доктора.

Она добавила, что департамент здравоохранения разработал несколько программ переобучение. После их прохождения медики другой специализации смогут переквалифицироваться в анестезиологов и рентгенологов и педиатров. Краткосрочные программы переобучения рассчитаны на 500 часов.

Кроме того, как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова, за последние полтора месяца порядка 200 медицинских работников перевелись из других регионов на работу в больницы Подмосковья. Она добавила, что в регионе сохраняется дефицит работников в стационарах и поликлиниках. В свою очередь, председатель комитета по труду и занятости населения Московской области Михаил Коротаев, уточнил что в Подмосковье не хватает 3 тысяч медиков. В частности, региону нужны врачи скорой помощи и общей практики.

Напомним, медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников. Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Как утверждал заммэра Москвы Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.