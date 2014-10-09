Суд не признал прогулом поход работника в трудовую инспекцию

Белгородский облсуд запретил транспортному предприятию увольнять женщину-водителя троллейбуса, которая вместо работы пошла в трудовую инспекцию жаловаться на работодателя, сообщает пресс-служба суда.

Как рассказала истица в суде, она 35 лет работала водителем, но в феврале 2014 года ей предложили перейти на другую машину – передвижную столовую для сотрудников.

Женщина отказалась, и позже, когда она пришла на работу, ей дали допуск только к троллейбусу-столовой. Тогда истица пошла в трудовую инспекцию, о чем она письменно и заранее уведомила директора.

Однако ее уволили за прогул, и женщине пришлось обращаться в суд. Там действия работодателя были признаны незаконными – приход на прием инспектора считается уважительной причиной отсутствия на работе.

Судья обязал транспортную компанию восстановить истицу на работе и выплатить ей 20 тысяч рублей компенсации.