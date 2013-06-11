11 человек пострадали из-за остановки поездов на "серой" ветке

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за сбоя в работе Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена за медицинской помощью обратились 11 человек, четверо госпитализированы.

"По последним данным, в ЧП постарадали 11 человек, всем им оказана медицинская помощь", - сказал M24.ru источник в правоохранительных органах города.

Состояние пострадавших оценивается как "удовлетворительное", их жизни ничего не угрожает. Ожидается, что все пострадавшие будут выписаны или вечером 11-го, или утром 12-го июня.

"Столичные правоохранители проверят работу Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро. Следственный комитет и прокуратура Москвы уже заинтересовались произошедшим ЧП. После проверки будет установлена причина и дана правовая оценка ответственным лицам метрополитена", - сказал M24.ru источник в правоохранительных органах города.

Напомним, утром 11 июня произошел сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Причина аварии – отключение напряжения на линии. В настоящее время движение восстановлено.