На месте промзоны "Серп и Молот" появится жилой район

Фото: archsovet.msk.ru

В промзоне "Серп и Молот" в Лефортово построят жилой район, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. В результате квартиры получат более 19 тысяч человек, число рабочих мест увеличится с 10 420 до 26 595.

На месте промзоны планируют построить 9 детских садов более чем на тысячу мест, две школы на 2 360 учеников, детско-взрослую поликлинику площадью 7 тысяч квадратных метров, а также медиа-центр, дом культуры и музыки, гостиницу и парковки.

Кроме того, здесь появятся бизнес-центр и апартаменты, а также подземная парковка, рассчитанная примерно на 10 тысяч машино-мест. Около 18 гектаров территории озеленят и благоустроят.

Территория завода "Серп и Молот"

Сейчас там находятся промышленные объекты. Часть из них сохранят, часть реорганизуют. Общая площадь новых объектов составит порядка двух миллионов квадратных метров.

Отметим, проект также предусматривает реорганизацию дорожно-транспортной сети. До 2017 года должны отремонтировать шоссе Энтузиастов. Кроме того, планируется:

строительство Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Нижегородская улица" и далее с пересадкой на Третий пересадочный контур (ТПК) до станции "Электрозаводская";

строительство северного участка ТПК от "Электрозаводской" до "Нижней Масловки";

строительство участка ТПК от "Каширской" до "Нижегородской улицы".

Новые станции ТПК "Лефортово" и "Авиамоторная" возле промзоны снизят загрузку существующей станции "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии на 5-7%. К станции "Лефортово" будет ездить наземный транспорт.

Как ранее сообщал M24.ru, строительство на территории завода "Серп и молот" начнется в середине будущего года, а завершится в 2021 году. На первом этапе строительных работ будет возведено 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Архитектурно-градостроительную концепцию развития территории завода разработает британская компания LDA Desighn совместно с UHA London.

Перед архитекторами и строителями стоит сложная задача: необходимо организовать для обновленной территории бывшей промзоны транспортную доступность, озеленение, создать большое количество общественных пространств.

На территории завода "Серп и молот" вместо бывших производственных зданий, которые давно не используются по назначению, планируется создать новое общественное пространство с полноценной инфраструктурой.

Компания LDA Design была основана в 1979 году в Питерборо. В портфолио бюро – проект Олимпийского парка, открытый в 2012 году к Олимпийским играм в Лондоне, проект реставрации Центрального парка в Нью-Йорке и многое другое. UHA London - архитектурная студия, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Занимается разработкой проектов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Компания LDA Design была основана в 1979 году в Питерборо. В портфолио бюро – проект Олимпийского парка, открытый в 2012 году к Олимпийским играм в Лондоне, проект реставрации Центрального парка в Нью-Йорке и многое другое. UHA London - архитектурная студия, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Занимается разработкой проектов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.



Напомним, реновация промзон уже включена в Генеральный план столицы. Проект реорганизации предполагает охватить более 4 тысяч из 18 тысяч гектаров земли, на которой располагались заводские цеха и другие промышленные объекты.

Так называемый ржавый пояс Москвы практически не используется, хотя из него можно извлечь немало практической пользы: часть предприятий переориентировать на инновационное производство или превратить в научные объекты, создав новые рабочие места ближе к окраинам, на территории других объектов построить жилые комплексы, культурные учреждения, дороги и парковки.