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19 февраля, 14:32

Власти внесут в Госдуму проект закона о реорганизации промзон - Левкин

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Власти собираются внести на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о реорганизации промзон. Он будет включать правовые схемы, регламентирующие реновацию зон, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Пока комплексная реорганизация промзон сдерживается неурегулированными правовыми и земельными отношениями собственников недвижимости в рамках одной промзоны", - передает слова Левкина корреспондент M24.ru. По его словам, правительство Москвы совместно с Клубом инвесторов подготовило законопроект, который должен учесть интересы владельцев недвижимости в промзонах, а также интересы города и жителей.

Левкин также рассказал, что в прошлом году в промзонах сдали в эксплуатацию 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости, тогда как в 2013 году этот показатель составил 1,3 миллиона квадратных метров. Он добавил, что в промзонах в центре города будут строить жилье, а в промзонах на периферии будут создавать новые рабочие места.

"Москва в цифрах": Жилая промзона

"У Москвы нет цели вывести предприятия за территорию города. Наша цель - преобразовать те производства, которые сегодня уже устарели с точки зрения технологий в высокотехнологичные производства, которые привлекли к себе высокообразованных людей. Самые крупные проекты сейчас - территория бывшего завода ЗИЛ, "Серп и молот", часть промзоны "Соколиная гора", "Южный порт" и Тушинский аэродром", - резюмировал Сергей Левкин.

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Напомним, что на территории "старой" Москвы располагаются 83 промзоны. Многие территории не используются, так как заводы давно заброшены.

Поэтому город проводит работы по реновации. В частности, на ЗИЛе, промзонах на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. На части бывших промзон возведут жилые и социальные объекты, а некоторые, к примеру, "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино", "Вагоноремонт", не будут менять профиль - здесь разместятся новые производственные мощности.

Как сообщал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, полной реорганизации подлежат в Москве 4 тысячи гектаров промзон, порядка 6 тысяч гектаров - частичной реорганизации.

По словам заммэра, сегодня промзоны - крупнейшие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам территорий, а также градостроительному потенциалу. В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон.

Сюжет: Реновация московских промзон

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