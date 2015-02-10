Решетников: "В столичные промзоны вернут промышленность"

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В столичные промзоны планируется вернуть промышленность, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"В фокусе сейчас развитие реального производства в городе. Девальвация существенно повысила уровень конкурентоспособности московских предприятий, наша задача этой возможностью воспользоваться. Это вопросы реновации промзон и "вторая жизнь" промзон", – сказал Решетников.

Сейчас некоторые промзоны застраиваются жильем или сдаются в аренду под офисы и склады.

Решетников добавил, что антикризисным планом Москвы предусмотрены шаги навстречу предпринимателям, к примеру, введение моратория на увеличение ставок аренды городского имущества.

Напомним, Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений которого – социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;

поддержка транспортной отрасли;

поддержка строительного комплекса;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;

повышение эффективности бюджетных расходов.

Промзоны столицы Столичные власти взялись за реновацию московских промышленных зон – ЗИЛа, заводов "Серп и молот", "Красная Пресня" и других. Столичные власти взялись за реновацию московских промышленных зон – ЗИЛа, заводов "Серп и молот", "Красная Пресня" и других. Для этой цели даже пришлось менять Генплан, принятый в 2010 году. Согласно плану, площадь промышленных предприятий должна сократиться с 20 до 15 тысяч гектаров. На данный момент промзоны занимают порядка 18,8 тысячи гектаров, что составляет более 17% территории города без учета Новой Москвы.



Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.