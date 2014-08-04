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04 августа 2014, 12:51

Административно-деловой комплекс построят в промзоне "Северянин"

промзоны строительство Москомстройинвест проекты стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция Северянин

Фото: ИТАР-ТАСС

На улице Енисейская на территории промзоны "Северянин" построят административно-производственный комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Площадь нового объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Кроме того, в подземном уровне запланирована автостоянка на 197 машино-мест. Участок, на котором планируется возвести комплекс, в данный момент занимают цеха и склады общей площадью более 5,2 тысяч квадратных метров.

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Напомним, в рамках реорганизации столичных промзон на их территории в прошлом году построили около 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Отметим, что промышленные зоны Москвы занимают более 17 процентов территории города (в старых границах). Большинство этих территорий заброшено, на некоторых из них сохранилось производство, давно требующее серьезной модернизации.

Среди пилотных проектов находятся промзоны "Алтуфьевское шоссе", "Силикатные улицы", "Огородный проезд", "Магистральные улицы", "Северянин", "Грайвороново", "Южный порт" и "Павелецкая".

Кроме того, в настоящее время уже утверждены проекты планировок промзон "Соколиная гора" и "Нагатинский затон".

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