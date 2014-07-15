Прокуратура начала проверку по факту аварии в московском метро

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Прокуратура Москвы начала проверку по факту аварии на Арбатско-Покровской линии метро. Сотрудники ведомства выехали на место инцидента и занимаются сбором информации о произошедшем ЧП, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 400 человек, трое погибли. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено, людей развозят компенсационные автобусы "Мосгортранса". Кроме того, ряд официальных такси перешел на бесплатную работу в связи с аварией.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам метро выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Последствия аварии в настоящее время устраняются. На месте происшествия работают ремонтные бригады.