Генпрокурор предложил Владимира Чурикова на должность прокурора Москвы

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Мосгордума рассмотрит кандидатуру Владимира Чурикова на должность прокурора столицы. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Мосгордумы.

"Генеральный прокурор РФ представил в Московскую городскую думу кандидатуру Чурикова Владимира Викторовича на должность прокурора города Москвы", — говорится в документе. Проект постановления должен быть рассмотрен столичным парламентом в течение 30 дней.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что нынешний прокурор Москвы Сергей Куденеев, занимавший эту должность с 2011 года, уходит в отставку. Указ об освобождении Куденеева от занимаемой должности по его собственному желанию ожидается после возвращения прокурора из внеочередного отпуска, который заканчивается 7 сентября.

Владимир Чуриков родился в 1957 году в Красноярском крае. Государственный советник юстиции 2 класса. В 1983 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2000 по 2007 год —прокурор Октябрьского района Красноярска, с 1 февраля 2007 года — заместитель прокурора Красноярского края. С апреля 2010 года работает прокурором Волгоградской области.