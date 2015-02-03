Прокуратура уличила столичные аптеки в завышении цен на лекарства

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Столичная прокуратура провела серию проверок в аптеках. Выяснилось, что многие аптечные сети завышают цены на жизненно важные лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в аптеке ООО "Фармсистемс" "Тропикамид" продавался по завышенной на 51,4 процента цене, а превышение допустимой ценовой надбавки на "Лоратадин" составило 18,3 процента.

В торговом пункте ООО "Авиценна Фарма №4" завышали цены на "Сенаде", "Дексаметазон", "Кальция глюканат", "Лоперамид" и "Клотримазол".

Аналогичные нарушения были замечены в ряде аптечных пунктов. Кроме того, выяснилось, что в компаниях "Ригла", "Самсон Фарма", "Олимп", "Фарма Плюс", "03 Аптека", "Здравушка 1", "Этликом" и ряде других не соблюдаются условия хранения лекарств.

Всего было выявлено 515 нарушений и возбуждено 175 административных дел.

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых поставщиков, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты. Сейчас ведомство может проводить плановые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие штрафы.

Департамент здравоохранения уже подготовил проект постановления правительства, которое наделит его новыми полномочиями. "Сейчас наше управление фармации проверяет аптеки по плану, согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы специалисты департамента не могут", - рассказали в ведомстве.

Антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться в середине февраля, пояснили в департаменте здравоохранения. После этого он может быть направлен на рассмотрение в правительство.