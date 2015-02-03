Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

03 февраля 2015, 19:50

Прокуратура уличила столичные аптеки в завышении цен на лекарства

прокуратура Москвы проверки медицина лекарственные средства

Фото: ТАСС

Столичная прокуратура провела серию проверок в аптеках. Выяснилось, что многие аптечные сети завышают цены на жизненно важные лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в аптеке ООО "Фармсистемс" "Тропикамид" продавался по завышенной на 51,4 процента цене, а превышение допустимой ценовой надбавки на "Лоратадин" составило 18,3 процента.

В торговом пункте ООО "Авиценна Фарма №4" завышали цены на "Сенаде", "Дексаметазон", "Кальция глюканат", "Лоперамид" и "Клотримазол".

Аналогичные нарушения были замечены в ряде аптечных пунктов. Кроме того, выяснилось, что в компаниях "Ригла", "Самсон Фарма", "Олимп", "Фарма Плюс", "03 Аптека", "Здравушка 1", "Этликом" и ряде других не соблюдаются условия хранения лекарств.

Всего было выявлено 515 нарушений и возбуждено 175 административных дел.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых поставщиков, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты. Сейчас ведомство может проводить плановые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие штрафы.

Департамент здравоохранения уже подготовил проект постановления правительства, которое наделит его новыми полномочиями. "Сейчас наше управление фармации проверяет аптеки по плану, согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы специалисты департамента не могут", - рассказали в ведомстве.

Антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться в середине февраля, пояснили в департаменте здравоохранения. После этого он может быть направлен на рассмотрение в правительство.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать