Юрист рассказал, что может грозить готовившей еду на Вечном огне в Пушкине женщине

В подмосковном Пушкине задержали женщину, которая готовила еду на Вечном огне. На нее было заведено уголовное дело. Это далеко не первый случай: в некоторых регионах от Вечного огня прикуривали сигареты, на нем готовили шашлык или просто намеренно его тушили. Разбираемся, почему люди совершают такие поступки в местах военной памяти и что им может за это грозить.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Голод не тетка?

В СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как женщина занимается приготовлением пищи на Вечном огне. Выяснилось, что местом съемки был мемориал "Скорбящая мать", расположенный в центре города Пушкино Московской области. Региональная прокуратура организовала проверку данного происшествия.

Вскоре подозреваемую задержала полиция. Ею оказалась 64-летняя жительница Красноармейска, которая, по данным некоторых СМИ, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сама задержанная объяснила свой поступок тем, что ей нужна была горячая еда.

"Привыкли питаться не в ресторане, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин", – рассказала она во время допроса.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Это далеко не первый случай, когда на местах военной памяти было замечено неподобающее поведение. Буквально пару дней назад в Волгограде нетрезвый мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Он это сделал якобы потому, что с собой не было зажигалки. Против подозреваемого также возбудили уголовное дело.

А в дагестанском Дербенте в январе этого года полиция задержала местного жителя, который жарил шашлык на Вечном огне. В прошлом году подобный инцидент с приготовлением еды на мемориале произошел в Кронштадте: там задержали целую компанию, которая устроила импровизированный пикник. Также в СМИ сообщали о нескольких случаях, когда подростки намеренно тушили Вечный огонь.



Фото: телеграм-канал Москва 24

Почему Вечный огонь притягивает хулиганов?

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 предположила, что граждане, которые неподобающе ведут себя у мемориала, хотят привлечь таким образом внимание.

"Это по большей части маргиналы, люди, которым на все наплевать. Может быть, у них есть свои претензии к власти, таким образом они хотят привлечь к себе внимание. Некоторые из них, возможно, таят надежду, что их услышат и помогут им", – отметила специалист.

При этом, по словам психолога, некоторые из них, возможно, хотят обесценить прошлое, продемонстрировав к нему пренебрежение. Особенно подобное поведение характерно для молодежи, добавила она.





Наталья Панфилова психолог-консультант, супервизор В случае с молодежью... Она просто так устроена, чтобы обесценить то, что было в прошлом. Поэтому нужно показать, что мы по-прежнему считаем такие мемориалы ценностью. Тут нужен воспитательный момент. А взрослых уже вряд ли этому научишь.

По мнению юриста Андрея Некрасова люди, которым вменяют статью "Надругательство над местами массовых захоронений", скорее всего, получат только штраф за свой поступок.

"Слава богу, что таких странных людей в нашей стране не так много и соответствующих уголовных дел тоже. По своей практике я не видел, чтобы кого-то реально арестовывали или сажали в тюрьму", – объяснил собеседник Москвы 24.





Андрей Некрасов юрист Такие люди обычно раскаиваются и говорят, что сделали это не нарочно, без умысла.

Некрасов добавил, что в каждом конкретном случае решение принимает суд, который учитывает все обстоятельства дела и назначает соответствующее наказание.