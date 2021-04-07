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Юрист рассказал, что может грозить готовившей еду на Вечном огне в Пушкине женщине

Готовят еду и прикуривают: почему не утихают скандалы с Вечным огнем
происшествия общество

В подмосковном Пушкине задержали женщину, которая готовила еду на Вечном огне. На нее было заведено уголовное дело. Это далеко не первый случай: в некоторых регионах от Вечного огня прикуривали сигареты, на нем готовили шашлык или просто намеренно его тушили. Разбираемся, почему люди совершают такие поступки в местах военной памяти и что им может за это грозить.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Голод не тетка?

В СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как женщина занимается приготовлением пищи на Вечном огне. Выяснилось, что местом съемки был мемориал "Скорбящая мать", расположенный в центре города Пушкино Московской области. Региональная прокуратура организовала проверку данного происшествия.

Вскоре подозреваемую задержала полиция. Ею оказалась 64-летняя жительница Красноармейска, которая, по данным некоторых СМИ, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сама задержанная объяснила свой поступок тем, что ей нужна была горячая еда.

"Привыкли питаться не в ресторане, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин", – рассказала она во время допроса.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Это далеко не первый случай, когда на местах военной памяти было замечено неподобающее поведение. Буквально пару дней назад в Волгограде нетрезвый мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Он это сделал якобы потому, что с собой не было зажигалки. Против подозреваемого также возбудили уголовное дело.

А в дагестанском Дербенте в январе этого года полиция задержала местного жителя, который жарил шашлык на Вечном огне. В прошлом году подобный инцидент с приготовлением еды на мемориале произошел в Кронштадте: там задержали целую компанию, которая устроила импровизированный пикник. Также в СМИ сообщали о нескольких случаях, когда подростки намеренно тушили Вечный огонь.

Фото: телеграм-канал Москва 24

Почему Вечный огонь притягивает хулиганов?

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 предположила, что граждане, которые неподобающе ведут себя у мемориала, хотят привлечь таким образом внимание.

"Это по большей части маргиналы, люди, которым на все наплевать. Может быть, у них есть свои претензии к власти, таким образом они хотят привлечь к себе внимание. Некоторые из них, возможно, таят надежду, что их услышат и помогут им", – отметила специалист.

При этом, по словам психолога, некоторые из них, возможно, хотят обесценить прошлое, продемонстрировав к нему пренебрежение. Особенно подобное поведение характерно для молодежи, добавила она.

В случае с молодежью... Она просто так устроена, чтобы обесценить то, что было в прошлом. Поэтому нужно показать, что мы по-прежнему считаем такие мемориалы ценностью. Тут нужен воспитательный момент. А взрослых уже вряд ли этому научишь.
Наталья Панфилова
психолог-консультант, супервизор

По мнению юриста Андрея Некрасова люди, которым вменяют статью "Надругательство над местами массовых захоронений", скорее всего, получат только штраф за свой поступок.

"Слава богу, что таких странных людей в нашей стране не так много и соответствующих уголовных дел тоже. По своей практике я не видел, чтобы кого-то реально арестовывали или сажали в тюрьму", – объяснил собеседник Москвы 24.

Такие люди обычно раскаиваются и говорят, что сделали это не нарочно, без умысла.
Андрей Некрасов
юрист

Некрасов добавил, что в каждом конкретном случае решение принимает суд, который учитывает все обстоятельства дела и назначает соответствующее наказание.

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Федотов Анатолий

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