Лучших московских мастеров наградят 4 сентября

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Накануне Дня города в столице по традиции наградят победителей конкурса "Московские мастера". Конкурса продолжался полгода, и его итоги подведут 4 сентября в 13.00 в здании Правительства Москвы на Новом Арбате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета общественных связей.

В церемонии награждения планируют принять участие заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, председатель Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина.

В этом году награды получат 144 участника конкурса, в том числе лучшие столяры, ювелиры, ветеринары, экскурсоводы, программисты, кондитеры, электросварщики и представители множества других специальностей. Кроме того, за лучшую организацию финального этапа соревнований наградят 6 предприятий. Награды получат представители четырех отраслевых оргкомитетов и самый молодой конкурсант. Победители получат премии в размере от 40 до 100 тысяч рублей, дипломы, нагрудные знаки и статуэтки "Рука с кристаллом" или "Каменный цветок".

Вечером того же дня в концертном зале "Россия" в Лужниках для участников конкурса, их родственников состоится праздничный концерт. Театрализованное представление познакомит зрителей с историями из жизни городских мастеров и откроет секреты их успеха. Помимо лучших мастеров на концерт пригласят представителей московских трудовых коллективов и общественных организаций, ветеранов войны и труда – всего пять тысяч гостей. Перед концертом в фойе развернется интерактивная программа: фотовыставка позволит гостям окунуться в атмосферу прошедшего конкурса и представить себе будни Мастеров-лауреатов.

А 6 сентября лучшие Московские мастера вместе с другими почетными гостями будут стоять на центральной трибуне во время торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади.

Кроме того, плакаты с фотографиями победителей конкурса разместят на московских улицах, чтобы горожане знали лучших мастеров в лицо.