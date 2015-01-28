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Работа

28 января 2015, 16:09

Названы самые востребованные профессии в Москве за 2014 год

профессии работа трудоустройство полицейские водители строители социальная сфера безработные зарплаты

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Самыми востребованными профессиями в столице в 2014 году стали водители, полицейские и строители, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения Москвы.

В шестерке профессий с самыми высокими зарплатами - полицейские, инженеры, менеджеры, водители, электросварщики и судебные приставы.

Уборщики, подсобные рабочие, дворники, водители и арматурщики – профессии, пользующиеся наибольшим спросом в столице.

Наиболее востребованы работники в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства, сфере обслуживания.

Как отметили в ведомстве, ежегодно служба занятости трудоустраивает более 110 тысяч москвичей.

В минувшем году зарегистрировано 24 297 безработных граждан. За содействием в поиске работы обратились 154 028 человек.

Отметим, что в 2013 году самыми востребованными работниками были те, кто трудился в административной сфере, сферах торговли и услуг. Без труда могли найти работу специалисты по обеспечению безопасности, помощники начальников, секретари.

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Ранее M24.ru сообщало, что в бизнес-школе "Сколково" москвичам рассказали о самых востребованных профессиях. Там прошло ток-шоу "Ваших профессий больше нет. Кто создаст новые?".

В 2013 году Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив впервые в России провели масштабное исследование "Форсайт компетенций - 2030", в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики.

Это исследование стало основой для разработки "Атласа новых профессий", который представляет собой альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. "Атлас новых профессий" презентовали москвичам в минувшем году. Пользователи "Атласа" могут узнать, какие профессии "вымирают", сколько получают топовые сотрудники, какие специальности признаны самыми необычными. "Атлас новых профессий" ищите здесь.

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