Проекты: Конкурс на развитие территории завода "Серп и молот"

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Конкурс на развитие территории завода "Серп и молот" объявлен в сентябре 2013 года. В ноябре стали известны имена пяти команд-финалистов, претендующих на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории завода.

Из 52 участников жюри отобрало пятерку лучших, в которую вошли архитекторы из Великобритании, Франции, Нидерландов, а также российская архитектурная мастерская "Проект Меганом", победившая в конкурсе на реставрацию ЗИЛа.

По условиям тендера, на участке общей площадью 58,6 га будет создан многофункциональный квартал, включающий жилую и общественно-деловую застройку, объекты социального назначения, развитую инфраструктуру, общественные пространства и зеленые зоны.