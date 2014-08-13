Роспотребнадзор приостановил импорт спиртных напитков с Украины

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Роспотребнадзор с 15 августа приостановил ввоз спиртных напитков с Украины, включая пиво и пивные напитки, сообщает пресс-служба ведомства.

Под запрет попали пиво производства фабрики "Оболонь", пивной напиток производства "Сан ИнбевУкраина" (марки "Чернiгiвське", "Рогань", "Янтар", а также по лицензии – "Staropramen", "Stella Artois", "Bud") и спиртное "Украинской дистрибуционной компании" (марки "Хортица", "Первак", "Шустов", "Гетьман", "Русский север", "Oreanda").

Отмечается, что при проверки данной продукции были выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию фруктовые, овощные и рыбные консервы с Украины. Основной причиной запрета являются нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. Кроме того, 28 июля в России вступил в силу запрет на ввоз украинской молочной продукции и запрет на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади и почтовых отправлениях.

Российский рынок также закрыт для украинских конфет Roshen. В молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.