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Продукты

11 июля 2014, 13:21

Фабрики Подмосковья на "пятерку" подготовились ко Дню шоколада

продукты проверки Госадмтехнадзор Всемирный день шоколада

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Для одних это отличный повод наесться сладостей, для других – возможность увидеть, как производят шоколадные конфеты и батончики на фабриках. По сообщению главы Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, ее ведомство стало готовиться к празднику заранее, организовав проверку кондитерских комбинатов Подмосковья.

По традиции в День шоколада проводятся экскурсии по кондитерским предприятиям, посетителям показывают музеи фабрик и процесс производства сладостей. Инспекторы административно-технического надзора области проверили готовность кондитеров к приему гостей: важно было убедиться, что территории комбинатов очищены от мусора и благоустроены.

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Проверка "сладких мест" никаких нарушений не выявила: по словам Татьяны Витушевой, территории подмосковных фабрик можно оценить на отлично. А значит, и качество шоколада, произведенного в Московской области, поддерживается на высоком уровне, что не может не порадовать любителей сладостей.

О празднике

Всемирный день шоколада 11 июля начали отмечать во Франции в 1995 году, и традиция быстро распространилась на многие страны, в том числе и Россию. Этот день отмечают кондитерскими фестивалями, мастер-классами знаменитых шоколатье и экскурсиями в места производства шоколада, а кафе и многие кондитерские предлагают посетителям специальное меню.

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