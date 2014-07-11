Фабрики Подмосковья на "пятерку" подготовились ко Дню шоколада

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Для одних это отличный повод наесться сладостей, для других – возможность увидеть, как производят шоколадные конфеты и батончики на фабриках. По сообщению главы Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, ее ведомство стало готовиться к празднику заранее, организовав проверку кондитерских комбинатов Подмосковья.

По традиции в День шоколада проводятся экскурсии по кондитерским предприятиям, посетителям показывают музеи фабрик и процесс производства сладостей. Инспекторы административно-технического надзора области проверили готовность кондитеров к приему гостей: важно было убедиться, что территории комбинатов очищены от мусора и благоустроены.

Проверка "сладких мест" никаких нарушений не выявила: по словам Татьяны Витушевой, территории подмосковных фабрик можно оценить на отлично. А значит, и качество шоколада, произведенного в Московской области, поддерживается на высоком уровне, что не может не порадовать любителей сладостей.