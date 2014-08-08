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Культура

08 августа 2014, 12:43

Английский завтрак и фрукты: что попробовать на Городском маркете еды

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9 и 10 августа во двое Музея Москвы пройдет очередной Городской маркет еды. Хенд-мейд хлопья, лимонад из манго с базиликом, фурктовые салаты, колумбийские бургеры и фиш-н-чипс. Что не стоит пропустить на вкусном событии – рассказывает M24.ru.

Позавтракать в Музее Москвы можно будет не только кашами, как в прошлый раз, но также самодельными хлопьями и воздушными зернами. Они приготовлены без сахара и содержат исключительно злаки и полезные добавки – например, топинамбур.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Кроме того, с утра гостей угостят традиционными английскими сконами – булочками быстрого приготовления. Их сделают с черникой, клубникой, розмарином, паприкой, оливками и даже окороком.

Поскольку лето – время фруктов, маркет не обойдет стороной и сладкие салаты. В коктейль из черешни, клубники, киви и других тропических и сезонных фруктов и ягод добавят мюсли, миндаль, имбирное печенье, йогурт и маскарпоне. Кроме того, салат удастся приправить шоколадом, карамелью и домашним вареньем.

Фото: m24.ru

Любителей экзотических кухонь августовский маркет порадует колумбийскими и южнокорейскими блюдами. Отведать удастся латиноамериканские бургеры, домашнее мороженое и свиную колбаску чоризо, а также закуску из пекинской капусты в остром маринаде и крахмальную лапшу с овощами и говядиной под названием чапне.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Ценители итальянских блюд смогут попробовать пасту феттучини из твердых сортов пшеницы с натуральными вкусовыми добавками и интересными соусами. А еще на Городском маркете еды впервые появится традиционное английское блюдо фиш-н-чипс – рыба и креветки, приготовленные в кляре и снабженные хрустящей картошкой фри.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Выпить предложат лимонада и свежего сока, чая, кофе. Лимонады будут самые экзотические: гостей маркета ждут такие сочетания вкусов, как манго-базилик, груша-розмарин, роза-личи.

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