Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В столице начали работу ярмарки выходного дня. В этом году для москвичей открыты 102 базара в разных округах города, сообщает Агентство "Москва".
Ранее m24.ru сообщало, что 70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство.
Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.
"Практически основную часть фермеров будут представлять именно личные подсобные хозяйства, так называемые физические лица и некие семейные подряды, которые в общем-то пользуются достаточно большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Потому что их продукция действительно выращена своими руками, а не произведена где-то там в промышленных условиях", – сказал чиновник.
На прилавках займут свое место в первую очередь мясная и молочная продукция, продукция пчеловодства, различные чаи, сухофрукты и кондитерские изделия.
Кроме того, в этом году изменился график работы ярмарок: если раньше площадки работали с 09:00 до 19:00, то в этом году они работают с 09:00 до 20:00 три дня в неделю.