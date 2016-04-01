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Продукты

01 апреля 2016, 10:45

В столице начали работу ярмарки выходного дня

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Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В столице начали работу ярмарки выходного дня. В этом году для москвичей открыты 102 базара в разных округах города, сообщает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что 70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство.

В Москве открывается сезон ярмарок

Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.

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"Практически основную часть фермеров будут представлять именно личные подсобные хозяйства, так называемые физические лица и некие семейные подряды, которые в общем-то пользуются достаточно большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Потому что их продукция действительно выращена своими руками, а не произведена где-то там в промышленных условиях", – сказал чиновник.

Как забронировать место на ярмарке выходного дня онлайн

На прилавках займут свое место в первую очередь мясная и молочная продукция, продукция пчеловодства, различные чаи, сухофрукты и кондитерские изделия.

Кроме того, в этом году изменился график работы ярмарок: если раньше площадки работали с 09:00 до 19:00, то в этом году они работают с 09:00 до 20:00 три дня в неделю.

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