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Культура

31 июля 2014, 11:01

Театр "Эрмитаж" откроет сезон премьерой спектакля "Король Лир"

премьеры культура Мастерская Петра Фоменко Уильям Шекспир театр Эрмитаж семейная и молодёжная политика

Фото: М24

Новый 55-й сезон в театре "Эрмитаж" откроется премьерой спектакля "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Михаила Левитина.

"Сбор труппы театра "Эрмитаж" пройдет 1 августа и откроет юбилейный 55-й сезон театра. Для зрителей сезон откроется 22 августа", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Главную роль в спектакле исполняет актер "Маяковки" Михаил Филиппов. Также в "Короле Лире" играет шведский тромбонист Элиас Файнгерш, написавший музыку для спектакля.

Премьеру представят на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко, так как Большая сцена театра "Эрмитаж" закрыта на ремонт и реконструкцию. Показы также пройдут 23 и 27 августа.

Еще одна премьера запланирована на сентябрь. Третью сцену театра – "Школу клоунов" - откроет спектакль по повести Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Михаила Левитина-младшего и Ольги Левитиной.

В юбилейном сезоне театр "Эрмитаж" представит уже полюбившиеся публике спектакли "Зойкина квартира", "Тайные записки тайного советника", "Моя тень" и "Кураж".

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