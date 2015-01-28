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Культура

28 января 2015, 12:25

В прокат выходит картина с Константином Хабенским и Джудом Лоу "Черное море"

премьеры Константин Хабенский кино Джуд Лоу триллеры

"Афиша": В кинотеатрах стартует фильм с Джудом Лоу "Черное море"

Британец Джуд Лоу исполнил главную роль в триллере о затонувшей подлодке "Черное море". Картина выходит в прокат 29 января. В фильме также сыграли российские актеры - Константин Хабенский ("Географ глобус пропил", "Статский советник"), Сергей Колесников ("Шапито-шоу: Любовь и дружба") и Сергей Пускепалис ("Как я провел этим летом", "Метро").

Сюжет картины рассказывает о бывшем капитане подлодки, который получает необычное предложение. Незнакомец обращается к главному герою с просьбой возглавить экспедицию на затонувшую в Черном море субмарину. По слухам, она заполнена золотом. Капитан соглашается и собирает русско-английскую команду подводников.

Режиссером картины стал Кевин МакДональд, автор фильмов "Большая игра" с Расселом Кроу и биографической документалки "Боб Марли".

Сюжеты: Кино: премьеры, фестивали, интервью Кинопремьеры недели

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