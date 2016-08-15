Около 400 литров медовухи приобрели гости праздника меда на ВДНХ

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Две с половиной тонны меда и порядка 400 литров медовухи приобрели посетители праздника меда на летнем рынке "Фермерия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Праздник прошел в парке ремесел с 13 по 14 августа. За эти дни гости фестиваля купили 396 литров медовухи и 2,5 тонны свежего меда. Праздник посетили более 14 тысяч человек.

Продукты на фестиваль привезли представители около десяти пчеловодческих хозяйств Московской, Рязанской, Тульской и Краснодарской областей.

Гости могли попробовать свежесобранный гречишный, липовый, акациевый и цветочный мед. Помимо традиционных сортов посетителям предлагали мед-суфле с абрикосом, кедровыми орешками, клюквой, мелиссой, клубникой и имбирем.