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Политика

27 января 2015, 13:24

Правительство России одобрило антикризисный план

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

26 января президент России принял антикризисный план. Дефицит бюджета намерены покрыть из резервного фонда правительства, не делая дополнительных расходов. На сегодняшний день его объем составил 170 миллиардов рублей. Об этом 27 января журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, антикризисный план рассчитан на год и предусматривает новые структурные реформы, чтобы не потратить резервы за один-два года, передает Россия24.
"Наша задача состоит в том, чтобы не тратить бездумно суверенные резервы РФ", - сказал он.

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Напомним, 21 января Владимир Путин в целом одобрил антикризисные меры, предложенные правительством России. На реализацию этого плана планируется пустить 1,375 триллиона рублей.

Окончательный вариант плана по снижению дефицита бюджета представили президенту России в понедельник. Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин подчеркнул, что в текущих условиях необходимо сократить неэффективные расходы федерального бюджета.

"Лишних денег у нас нет. Очевидно, придется корректировать принятый бюджет и сокращать расходы", - заявил Нарышкин, открывая весеннюю сессию Госдумы.

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