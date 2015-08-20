Причиной возгорания мазута на Москве-реке стал поврежденный трубопровод

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Причиной возгорания мазута на Москве-реке стало повреждение трубопровода. Об этом сообщил глава департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел Ливинский, передает Агентство "Москва".

"Рабочая группа, которая была создана в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям, пришла к выводу о том, что причиной аварии стало повреждение на трубопроводе, который проходит по дну Москвы-реки. Это трубопровод диаметром 350 миллиметров, по которому перекачивают автомобильный бензин. Всего в этом месте проходит шесть трубопроводов – два для дизельного топлива, два для авиационного керосина и два для автомобильного бензина", – пояснил Ливинский.

По его словам, версия о том, что источником попадания нефтепродуктов в Москву-реку стал дождевой коллектор ГУП "Мосводосток", не подтвердилась. Он также отметил, что поврежденные трубопроводы находятся на балансе Мостранснефтепродукта, но "говорить что они виноваты – преждевременно".

По факту возгорания мазута в Марьине возбуждено дело

Ранее m24.ru сообщало, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" по факту возгорания мазута на Москве-реке.

Следствие установило, что разлив нефтепродуктов в реку и их возгорание произошло из-за нарушения правил охраны окружающей среды. В результате пострадали люди.

Пожар уничтожил 168 деревьев и кустарников и более 3,5 тысяч квадратных метров травяного покрова. Общий ущерб, причиненный окружающей природной среде, превысил 67 миллионов рублей.

Напомним, 12 августа на Москве-реке в районе Марьино произошел крупный пожар, в результате которого пострадали три человека – двое взрослых и девятилетний ребенок. Горели 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляное пятно на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.