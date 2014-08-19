В доме на севере Москвы горят стройматериалы на площади 200 кв. метров

В строящемся здании на севере Москвы произошел пожар

В строящемся доме на севере Москвы произошел пожар, рассказали M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в строящемся четырехэтажном здании на Базовской улице поступило спасателям в 11.19. Спустя три минуты на место прибыли пожарные, они выяснили, что загорелись стройматериалы.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В 11.59 спасателям удалось локализовать пожар, а спустя 15 минут - ликвидировать. По словам представителя пресс-службы, из здания эвакуировали 21 человека, трое из которых пострадали.