В ТЦ "Метрополис" возгорания не обнаружено

Тревога в торговом комплексе "Метрополис" на севере Москвы оказалась ложной. После проверки комплекс возобновил работу в обычном режиме

Пожарные не обнаружили возгорания в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ. Торговый центр продолжил работу в обычном режиме.

"Автоматическая система дымоудаления сработала ложно. Никакого возгорания в торговом центре прибывшими пожарными обнаружено не было. Эвакуация людей была проведена до приезда пожарных бригад. Сейчас работа центра вернулась в обычный режим", - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, ранее в торговом центре "Метрополис" недалеко от метро "Войковская" сработала пожарная сигнализация. Посетители и персонал были эвакуированы из здания.