Следствие установило причину пожара в академии Жуковского

По факту пожара на территории академии им. Жуковского, произошедшего в четверг вечером, проводится доследственная проверка.

По данным главного военного следственного управления СК, пожар начался в четверг около 17.15 в ангаре учебного корпуса Военно-воздушной академии имени Жуковского, где проводились работы по резке «деталей летательных аппаратов, макетов бомб и иных средств поражения».

Со слов рабочих, во время работ произошло возгорание электропроводки. Огонь быстро распространился по всему ангару, а затем перекинулся на учебный корпус.

По предварительным данным, жертв нет. Размер ущерба устанавливается.

По данным МЧС, в настоящее время на территории академии продолжается тление стройматериалов и существует опасность обрушения. Когда место пожара уже не будет представлять опасности для людей, находящиеся в территории академии военные следователи совместно со специалистами приступят к осмотру места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.