Пожар на заводе "Серп и Молот" глазами читателей M24.ru

Фото: M24.ru

В минувший вторник на Таможенном проезде, на территории завода "Серп и Молот", загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые сбросили свыше 145 тонн воды. В результате пожара произошло обрушение здания на площади в 1 тысячу квадратных метров. Отметим, что тушили возгорание более 6 часов.

Читатели M24.ru поделились с редакцией фотографиями и видео с места событий.

Фотографии пожара с высоты 176 метров в редакцию прислал читатель Александр Назаров. На фото видно, как в тушении пожара принимал участие вертолет.

Фото: Александр Назаров



Еще одно фото пришло от читателя M24.ru yriiblack. Фотография сделана в районе станции метро "Римская".

Фото: yriiblack



Кроме того, читатель нашего издания Роман прислал видео тушения пожара на заводе.

Фото: Читатель M24.ru Роман

M24.ru

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