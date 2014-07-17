Мэр Москвы посетил пострадавших при ЧП в метро в ГКБ имени Пирогова

Мэр Москвы посетил раненых при ЧП в метро в Первой Градской больнице

Мэр Москвы посетил в четверг, 17 июля, Городскую клиническую больницу номер 1 имени Пирогова, где лечатся пострадавшие в результате аварии в столичном метро. В настоящее время в медучреждениях столицы находятся 129 человек, за сутки было выписано девять пострадавших.

"Всего на вчерашний день в больницах города находились 139 пострадавших. Девять человек выписались. Один пациент, у которого были травмы, несовместимые с жизнью, к сожалению, вчера скончался. Сегодня в больницах остаются 129 пострадавших", - доложил Сергею Собянину руководитель департамента здравоохранения города Георгий Голухов.

Он отметил, что за сутки состояние пострадавших улучшилось, четверо тяжело больных были переведены в палаты в состоянии средней тяжести. Трое остаются в тяжелом состоянии.

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Главврач больницы Алексей Свет отметил, что в данный момент в больнице на стационаром лечении находятся 11 человек. Изначально с места ЧП привезли 18 человек, семерых пострадавших уже выписали.

Один из пациентов Первой градской больницы - машинист поезда, попавшего в аварию. Его состояние также улучшилось. Прогнозы врачей относительно его жизни и здоровья - положительные. По словам Алексея Света, сейчас возможности больницы позволяют оперировать пациентов уже через 15 минут после их поступления, что спасает им жизни.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

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В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Также денежные компенсации семьям погибших предоставит метрополитен - в размере 2 млн рублей на каждого погибшего. Кроме того, будут компенсированы расходы на захоронение (41,9 тысячи рублей). Пострадавшие тоже получат компенсации от метро. Их размер будет зависеть от тяжести травм и повреждений гражданина.