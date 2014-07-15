Главврачей призвали остаться в Москве до выздоровления раненных при ЧП

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Глава департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов призвал главврачей больниц, принявших пострадавших после аварии в метро, не покидать город, пока последние из тяжелых пациентов не уйдут из больницы, сообщает МИА "Россия сегодня"

Кроме того, он порекомендовал провести консилиумы по тем пострадавшим, кто находится в реанимации.

"Прошу быть крайне внимательными и предупредительными с родственниками пострадавших, оказывать помощь" - сказал Голухов на пресс-конференции во вторник.





Напомним, утром 15 июля на перегоне между станциями метро "Парк Победы" и "Славянский бульвар" три вагона сошли с рельсов.

По последним данным, 21 человек погиб, в больницах остаются более 120 человек.