Жертвами аварии в столичном метро стали 20 человек

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Количество погибших в аварии на участке "синей" ветки столичного метро увеличилось до 20 человек, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС.

Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что последней скончавшейся стала тяжело пострадавшая женщина, которая умерла в 71-й больнице. Состояние еще 42 пострадавших оценивается как тяжелое. Еще двое были отпущены домой в удовлетворительном состоянии

По последним данным, пострадавшими числятся более 160 человек, 129 из них госпитализированы. Более двух десятков раненых доставили в больницы вертолетами МЧС. Отметим, что в искореженном вагоне есть еще люди, спасатели пытаются их достать. Также оказалось, что машинист поезда остался в живых, он находится под наблюдением врачей. Всего, по данным столичных спасателей, из перегона метро были эвакуированы порядка 1150 человек.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.