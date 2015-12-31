График работы госучреждений в новогодние праздники

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С приближением Нового года для москвичей все более актуальным становится вопрос графика работы государственных учреждений. Ведь из-за длительных новогодних праздников многие из них меняют расписание работы, что чревато неудобствами для граждан. В 2016 году официальные новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. Как сориентироваться в работе столичных учреждений в этот период, – читайте в материале m24.ru.

Скорая помощь

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Служба скорой помощи в Москве в новогодние праздники будет работать в штатном режиме. "Несмотря на то, что в новогодние праздники отмечается увеличение обращений, оно не критично и не носит характер всплеска", – рассказал m24.ru руководитель оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Александра Баютин.

По его словам, в столице действует более тысячи бригад скорой медицинской помощи. Это позволяет прибывать на экстренные вызовы за 3,4 минуты, а на звонки о ДТП – за 8,1 минуту. Стоит отметить, что норматив Минздрава России отводит время прибытия на экстренные вызовы до 20 минут.

Станция представляет собой 58 подстанций и 87 постов, равномерно развернутых на территории города (в том числе 28 постов на крупных автомагистралях и МКАД). Станцией ежедневно выполняется до 12 тысяч выездов.

Не все знают, что можно позвонить по "03" и, не вызывая врача, проконсультироваться по поводу возникшей неотложной ситуации. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова работает Врачебно-консультативный пульт – прямой телефон (495) 620-42-33. Высококвалифицированные врачи по указанному телефону могут дать вам необходимые советы, подскажут, как облегчить состояние больного и стоит ли вызывать скорую помощь. Около 2000 человек ежедневно обращается на "03" за консультацией.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ Необходимо позвонить по "03", дождаться ответа оператора и сообщить следующую информацию:

номер телефона, с которого звоните (этот вопрос задается одним из первых для того, чтоб в случаях разъединения звонка можно было связаться с вызывающим и уточнить информацию, которую не успели записать) пол больного приблизительный возраст что случилось когда случилось какие проявления заставили вызвать "скорую" что вы предприняли адрес, где находится больной (в случаях нахождения больного на улице, необходимо указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать: место ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, кодового замка) фамилию вызывающего

Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде “скорой” быстрее приехать к больному или пострадавшему.

Необходимо позвонить по "03", дождаться ответа оператора и сообщить следующую информацию:Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде “скорой” быстрее приехать к больному или пострадавшему.

Медицинские учреждения

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В новогодние праздники поликлиники будут работать по собственному графику, так называемому графику праздничного дежурства. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо уточнять расписание конкретной поликлиники перед посещением на сайте учреждения.

График работы поликлиник 1–8 января – по графику праздничного дежурства 9 января – по графику субботы 10 января – по графику воскресенья



Травматологические пункты, работающие по графику поликлиник, меняют свое расписание вместе c поликлиниками.

Аптечные пункты, выдающие льготные лекарства, также изменят свое расписание.

График работы аптечных пунктов 1–8 января – по графику праздничного дежурства 9 января – по графику субботы в часы работы поликлиник 10 января – по графику воскресенья в часы работы поликлиник



Что касается больниц, то новогодние каникулы не повлияют на их режим работы.

МЧС

Фото: m24.ru/Александр Авилов

А вот московских сотрудников МЧС предстоящие праздники уже коснулись напрямую. Они переведены на усиленный режим работы.

Ежедневно для реагирования на оперативные события в Москве заступает более 400 единиц пожарно-спасательной техники, а также 1400 сотрудников пожарной охраны.

Кроме того в период проведения новогодних и рождественских мероприятий в столице будут задействованы дополнительно свыше 800 сотрудников МЧС России, 30 курсантов и слушателей Академии государственной противопожарной службы, а также более 500 добровольцев и 20 единиц пожарно-спасательной техники.

Противопожарные наряды сотрудников МЧС России по Москве будут дежурить на всех праздничных мероприятиях города.

Среди наиболее значимых:

традиционная новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря 2015 года; ярмарка "Путешествие в Рождество" на 38 площадках; международный фестиваль "Рождественский свет" в 19 точках города; праздничные программы на территории ВДНХ, где спланировано дежурство 15 человек личного состава и одной пожарной автоцистерны, а на ледовом катке – дежурство спасателей на коньках; в парках Горького, "Сокольники", "Коломенское" и других, а также в центральной части города. Организовано дежурство более 120 человек личного состава и восьми единиц пожарно-спасательной техники.



Особое внимание спасатели уделяют популярной традиции запускать фейерверки на Новый год.

В каждом округе префектурами определено 140 специальных площадок для использования населением бытовой пиротехники вместимостью почти 40 тысяч человек. Информация о площадках размещена на сайте столичного МЧС России и сайтах префектур административных округов.

В ночь с 6 на 7 января 2016 года в храмах и церквях, в которых пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова и Крещения Господня, будут выставлены противопожарные наряды.

Полиция

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Не до отдыха в новогодние праздники будет и сотрудникам московской полиции. Они также будут переведены на работу в усиленном режиме. Как заметил начальник Управления охраны общественного порядка московской полиции Вячеслав Козлов в новогоднюю ночь на улицы города выйдут не менее пяти-шести миллионов человек, особенно когда будет фейерверк. Чтобы обеспечить правопорядок на улицах московская полиция задействует все доступные силы и подкрепление, направленное МВД.

Будут усилены дежурные части, на службу выйдут 159 кинологических групп со служебными собаками, большое количество досмотровых групп со стационарными и ручными металлодетекторами. На патрулирование города, в том числе жилых районов, отправится по 600 экипажей ППС и ГИБДД и порядка 400 экипажей вневедомственной охраны. Будет задействована также кавалерия, которая будет обеспечивать порядок в парковых зонах.

Особое внимание будет уделено станциям метрополитена. Службу на станциях будут нести дополнительно 600 сотрудников МВД.

"Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Тем, кому срочно нужно оформить какие-то документы, желательно поторопиться. Многофункциональные центры "Мои документы" закрываются в Москве на новогодние праздники.

График работы многофункциональных центров "Мои документы" 31 декабря – с 8:00 до 20:00 1–8 января – выходной 9 января – с 8:00 до 20:00

Почта России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В период новогодних праздников московский главпочтамт прервет свою работу лишь в 21:00 31 декабря, и уже с 10:00 1 января будет круглосуточно открыт для посетителей. Почтовое отделение находится по адресу улица Мясницкая, 26.

Остальные отделения 1, 2 и 7 января 2016 года работать не будут. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

В обычном режиме почтовые отделения будут работать 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января.

Чтобы пенсионеры не остались в праздники без пенсии некоторые сельские почтовые отделения могут работать в ином режиме.

Оперативно уточнить график работы почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое можно с помощью мобильного приложения Почты России.

Отделения ЗАГС

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Последний рабочий день московских отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания в уходящем году будет 31 декабря с 9:00 до 16:00 без перерыва.

В период новогодних праздников в столичных отделениях ЗАГС свой брак зарегистрировать будет нельзя.

При этом в учреждениях все так же можно будет зарегистрировать свидетельство о рождении или о смерти. Будьте внимательны – свидетельства можно будет зарегистрировать лишь в собственных помещениях ЗАГС – центры государственных услуг "Мои документы" в период с 1 по 8 января 2016 года работать не будут.

В полном объеме отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания города Москвы начнут работать с 9 января 2016 года.

МАДИ

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В новогодние праздники изменится режим работы приемных Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В период с 1 по 10 января получить разрешение на возврат автомобиля в круглосуточном режиме можно будет в приемной МАДИ, расположенной по адресу: 4-ый Новоподмосковный переулок, 3. Остальные приемные будут работать по индивидуальному графику.

Оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об административном правонарушении в праздничные дни можно будет в приемной МАДИ, расположенной по адресу: улица Каланчевская, 49.

А именно



31 декабря с 8:00 до 14:45,

5 января с 9:00 до 15:45,

9 января с 9:00 до 15:45.

Как госучреждения работают в праздники

С 11 января приемные МАДИ продолжат работу в обычном режиме.

Напоминаем, в период с 1 по 10 января автолюбители смогут бесплатно оставить свое транспортное средство в зоне платной парковки. При этом не стоит забывать о соблюдении требований дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена". Зона действия знака 3.27 "Остановка запрещена" определяется протяженностью желтой линии разметки 1.4. Если она отсутствует, то действие знака распространяется до ближайшего перекрестка за ним.

Если ваш автомобиль все же эвакуировали, узнать о его местонахождении можно, позвонив по телефону Единого контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54.