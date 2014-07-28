Подпольный игровой клуб закрыли на Тверской

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре столицы полицейские закрыли подпольный игровой клуб с доходом более 6 миллионов рублей, сообщает в понедельник, 28 июля, пресс-служба столичного главка МВД России.

Во время проверки нежилого помещения, которое располагается в одном из домов на Тверской улице, оперативники задержали троих подозреваемых в организации подпольного клуба. Ими оказались 23-летний уроженец Тюменской области, а также 26-ти и 36-летние приезжие из Ярославской области. Кроме того, стражи порядка изъяли более 40 игровых автоматов.

Следствием было установлено, что игровой клуб начал работу в июне этого года. По предварительным данным, доход игорного заведения за месяц превысил 6 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

23-летнему молодой человек сейчас находится под домашним арестом, а его соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.