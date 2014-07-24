Московские полицейские обнаружили 400 фальсифицированных уголовных дел

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Московские полицейские нашли 400 фальсифицированных уголовных дел в ходе масштабной проверки дел последних 3,5 лет, сообщил начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин.

По словам чиновника, сотрудники и ряд руководителей фальсифицируют дела, чтобы прикрывать свою бездеятельность по раскрытию преступлений, сообщает телеканал "Москва 24".

Сотрудники МВД проверили уголовные дела за 2011, 2012, 2013 и первое полугодие 2014 года. По всем 400 несуществующим уголовным делам проведены служебные проверки, отметил Якунин.

После проверки было принято решение ежемесячно сверять с судами количество поступивших уголовных дел.

Якунин отметил, что 16 сотрудников уже привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть руководителей - уволены. Так, из органов внутренних дел уволены заместители глав ОМВД по Алтуфьевскому, Бутырскому, Ярославскому районам, Южному и Северному Медведково, а также глава отдела дознания ОМВД по Ярославскому району. Все материалы направили в Следственный комитет.

Начальник столичного главка МВД подчеркнул, что до конца года в столице проверят и все дела за последние десять лет.